3月13日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●朴槿惠搬離青瓦台

南韓前總統朴槿惠在10日遭彈劾下台後，12日終於首度公開露臉，於傍晚搬離青瓦台，在大批維安警力保護、以及挺朴派國會議員和數百名支持者簇擁下，返回首爾三成洞的私宅。朴槿惠下車後微笑向群眾揮手致意。稍後她自家中發表書面聲明，為「未能履行任期」致歉，並稱「相信真相終將水落石出」，意味她拒絕接受彈劾判決。

●油汙染黑綠島 修復要1年

綠島首遭重油汙染，影響範圍擴及北部及東北部約7公里的海岸線，約占綠島海岸線的35％。這是第一次油泥結塊沉在海底，環保署鎖定一艘4萬噸等級的外籍散裝貨輪嫌疑最大，若船公司不願負責，後續研擬打跨國官司求償清汙費。專家表示，今夏遊客到綠島北部海灘要當心踩著油塊，完全復原恐須1年時間。

●民進黨推派 張榮味接受 漁會龍頭 許德祥勝券在握

全台基層區漁會將於3月18日舉行會員代表選舉，5月4日召開全國漁會理監事會議，推選理事長。民進黨之前雖在農會選舉吃了敗仗，但因色彩偏藍的現任全國漁會理事長黃一成任期屆滿，而綠營也與前雲林縣長張榮味達成默契，全國漁會理事長將由擔任過台灣省漁會理事長的綠營前立委許德祥出任，總幹事仍屬張系人馬，全國漁會將呈現藍綠共治。

《蘋果日報》焦點要聞

●手機過熱死當 LG拒免費修 珍貴照片資料全毀 百人怒抵制

去年南韓三星手機因發生多起電池自燃案件震驚全球，不料南韓LG（樂金）V10手機也遭台灣用戶爆料主機板過熱造成死當無法開機，手機內資料、照片等也因此滅失，百餘名受害消費者向LG申訴，LG卻態度強硬，要求已過保固期用戶須自費1萬多元維修費更換主機板，消費者認為LG是知名大廠，出產手機卻會死當，憤而串聯向北市消保官申訴，並在網路成立連署區「抵制LG產品」；LG公司坦承V10手機確實有瑕疵，但僅願提供過保用戶維修優惠價。

●前妻忌日 郭董組抗癌聯盟 預算不限

12年前，鴻海董事長郭台銘的妻子林淑如因乳癌過世，郭因此特別選在林的忌日，宣示與台大醫院、中國華大基因、美國Nantworks（南坦醫療集團）、HudsonAlpha合組全球抗癌聯盟，一起攻克乳癌，試圖為華人女性解開乳癌密碼。郭透露，希望最快在2個月後會有重大細節宣布，最快1年開始臨床試驗，預算無上限。

●遲2小時 宅配員哭訴被逼跪

欺人太甚！一名大一夜校生半工半讀，白天當黑貓宅急便人員並在彰化縣員林市送貨，昨僅因送貨延遲2個多小時，竟遭收件的一對60多歲夫妻痛斥、踹踢及逼下跪，過程被附近民眾拍攝後po網，引爆網友怒火，質疑該對夫妻「太超過了吧，送貨而已，沒必要搞到下跪！」該對夫妻向警方說，沒逼送貨員下跪，是對方先恐嚇；下跪的送貨員雖指是該對夫妻逼他下跪並遭其毆打，但不提告。

《聯合報》焦點要聞

●嘉市下水道接管率0 林全促工程加快腳步

總統蔡英文去年指示加速辦理嘉義市區鐵路高架化計畫，行政院長林全昨天到嘉義市宣布翻轉嘉義，鐵路高架計畫將列入行政院前瞻計畫；但林全昨天視察嘉義下水道工程時也意有所指說，嘉義市是少數下水道接管率還掛零的縣市，「這是嚴重的問題」，工程要加緊腳步。

●一例一休施行細未明確化 縣市無所適從

一例一休上路後爭議不斷，不僅勞資雙方滿腹疑問，更因施行細則尚未明確化，也讓負責執法的縣市政府直呼「無所適從」，北市府勞動局為此六度函請中央解釋，包括七休一、特休遞延等問題，但都未獲回應。

●破例！ 蔡總統替敦睦艦隊送行

未來兩個月中，蔡英文總統至少要主持三場軍方重大活動。包括五二○就職周年日之前，在澎湖舉行的漢光卅三號演習火力展示，以及向美採購的派里級巡防艦返國成軍；下周蔡總統更將創下先例，到左營視察海軍敦睦艦隊，歡送官兵出訪友邦。

《自由時報》焦點要聞

●國發院土地案 黨產會重啟調查

行政院黨產會將重啟調查國發院土地案！國發院原地主葉頌仁去年十月向黨產會檢舉，指國民黨「強奪民地」六十多年，黨產會近日決議於今年五月召開聽證會程序追查，協助人民爭取權利回復；若確認國民黨當初是藉由統治權力，以「顯不相當對價」向人民取得國發院土地，黨產會可依「黨產條例」要求國民黨賠償、還財於民。

●因應南海東海執法 籌建4艘4000噸級海巡艦

為因應東海及南海海域執法需要，並配合蔡英文總統宣示要將太平島成為「人道救援中心」，政院高層透露，海巡署已向政院提出「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫草案」，規劃明年起、以十年為期籌建各型艦艇共一百四十一艘，其中最受矚目的是四艘四千噸的大型海洋巡防艦。

●在台共諜估5000人 政府也被滲透

國安單位曾估計，中國間諜在台約有五千人，共諜對我滲透嚴重，國安官員表示，軍中有保防系統，所以過去十五年來破獲的共諜案，幾乎集中在軍事機構，一般行政機構僅六件，但「政府被滲透情況並不比軍方少」。上週爆發首起中生共諜案，並非刺探軍情，而是鎖定中央機關內部的機密資料，顯示對岸恐已滲透到我政府機關。

(中時電子報)