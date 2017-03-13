海地巴士撞人肇逃再衝撞群眾 至少38死
位於加勒比海的島國--海地共和國北部城市戈納伊夫發生一起重大交通意外，當地時間周日(12日)清晨一輛巴士衝進成群的民眾中，造成至少38人死亡，另有十餘人受傷。
當地媒體引述海地民防局消息報導，一輛巴士撞倒兩名路人造成一死一傷後，竟試圖逃逸時，因天黑及慌亂等原因，衝入街邊步行人群，已知造成38人死亡、15人受傷。許多遇難者是街頭音樂藝人。憤怒的民眾將肇事車輛圍住，警方隨後趕到，將司機和車上乘客帶回警局調查。
(中時電子報)
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