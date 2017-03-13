不該婆媳同住？律師呂秋遠：民法藏最大陷阱

根據民法規定，夫妻之一方與他方父母同住，就得負擔撫養責任。（示意圖／達志影像／Shutterstock）

婆媳相處可是一門大學問，根據調查顯示，當姻親衝突狀況發生時，大多有9成原因來自於婆媳不合，而公婆與媳婦真的難助童個屋簷下嗎？日本一間不動產資訊服務公司調查發現，有47%的媳婦表示，與長輩同住會讓他們有離婚念頭，但其實根據律師呂秋遠則指出，婆媳同住不只有相處問題，其實還暗藏民法夫妻間「撫養」長輩爭議的小陷阱。

根據好房網報導，現代社會觀念逐漸開放，女性出嫁侍奉公婆的傳統觀念已逐漸褪色，不少夫妻間會提倡「自己的父母自己養」，而律師呂秋遠也對此表示，提倡「自己的父母自己養」前提是夫妻必須達成共識外，第一步要先「搬離婆家」，原因是根據民法規定，夫妻之一方與他方父母同住，就得負擔撫養責任。

因此，若按照傳統觀念，女方住進婆家，男方會因這項規定無撫養女方父母的法律責任，但有網友表示，光是外界輿論壓力就受不了，要不要撫養公婆並非法律說了算，另有網友指出，公婆可以幫忙帶小孩，反而會因此選擇同住，這樣才能有自己的時間。

(中時電子報)