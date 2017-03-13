臺灣捐贈洗腎機給蒙古札布汗省
衛生福利部臺北醫院院長徐錦池10日代表政府捐贈兩部洗腎機、一部純水機與洗腎相關耗材給蒙古西北部的札布汗省立醫院，盼能大幅改善該省長期無法提供省民洗腎醫療服務的窘況。
臺灣駐蒙古代表處引述札布汗省政府表示，由於該省省立醫院原本沒有任何洗腎設備，需洗腎的14位省民當中有半數已經為方便接受洗腎治療而搬遷至首都烏蘭巴托；有6位每週集體通勤前往烏蘭巴托接受洗腎治療；另有1位則前往南鄰的戈壁阿爾泰省求治。
捐贈儀式當天還有1位需接受緊急洗腎治療的民眾打電話向該省省立醫院求救，該院獲贈的新洗腎機正好派上用場，更加凸顯此項捐贈對於守護該省民眾健康福祉的重要性。
中華民國蒙藏委員會此次撥款捐贈兩部洗腎機與耗材等相關設備給札布汗省立醫院建立洗腎中心，並由臺北醫院負責技術移轉與診療教學，為該省奠定洗腎醫療的基礎，加上鄰省烏布蘇及科布多也分別於6日及8日獲贈同樣數量的洗腎機與耗材，可望有效改善蒙古洗腎醫療資源長期集中東部的失衡情況。
臺北醫院並於10日與札布汗省立醫院締約成為姐妹醫院，以利開展進一步交流合作。該省省長、副省長均親自出席捐贈儀式與姐妹醫院締約儀式，顯示該省官方對於此項捐贈案與臺蒙雙邊合作關係的重視。
訪問團成員、北醫醫師張凱迪等人另於12日在烏蘭巴托，與來自當地主要醫院約30位腎臟專科醫護人員進行座談，分享洗腎診療的「臺灣經驗」。1060313
(中央社)
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