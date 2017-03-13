籃網對尼克上半場67比49 領先18分

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美職籃（NBA）布魯克林籃網今晚主場迎戰尼克，林書豪傷後首次紐約先發亮相。籃網上半場打來順手，以67比49，領先尼克達18分，但豪小子手感欠佳，只靠罰球拿下3分。

離開紐約近月，籃網返故鄉首戰即對上宿敵尼克，紐約自家人寒冷天候一戰，打來依舊火熱。籃網上半場共計射下14記3分線，創隊史半場紀錄，光是中鋒羅培茲（Brook Lopez）就拿下5記長程砲，攻下15分。

林書豪上半場上場逾13分鐘，但中距離手感欠佳，投5發無1中，僅靠罰球拿下3分，2助攻、2籃板。1060313

(中央社)