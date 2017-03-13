蒙古國際教育展 台灣12所大學參展

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台灣12所大學參加2017年蒙古戈壁國際教育展，介紹台灣優良的高等教育環境，鼓勵蒙古學生申請前來台灣就讀。（駐蒙古代表處提供）中央社 106年3月13日

台灣12所大學參加2017年蒙古戈壁國際教育展，介紹台灣優良的高等教育環境，鼓勵蒙古學生申請前來台灣就讀。

駐蒙古代表黃國榮於當地時間12日前往烏蘭巴托市中心香格里拉大飯店，為台灣參展代表團加油打氣。

中華民國駐蒙古代表處表示，蒙古國際教育展是由蒙古戈壁教育中心（Gobi Education Center）所主辦之年度活動，每年分別於3月及10月舉辦，除台灣外，有來自美國、加拿大、英國、瑞士、法國等歐亞國家多所大學參加。

這次是由銘傳大學代表包括台北醫學大學、高雄醫學大學、中國醫藥大學、國立高雄師範大學、國立中興大學、國立政治大學、國立交通大學、國立東華大學、國立高雄大學、開南大學、東海大學、大葉大學等共12所學校前來設攤參展。

代表處說，台灣與蒙古文教交流密切，目前約有850名蒙古學生在台灣就讀大學、研究所或學習中文。除了每年3月由銘傳大學蒙古台灣教育中心前往蒙古參加「蒙古國際教育展」外，每年9月約20所台灣的大學也會組團到烏蘭巴托舉辦「台灣教育展」，希望吸引更多的蒙古學生到台灣就讀。1060313

(中央社)