蒙古國際教育展 台灣12所大學參展
台灣12所大學參加2017年蒙古戈壁國際教育展，介紹台灣優良的高等教育環境，鼓勵蒙古學生申請前來台灣就讀。
駐蒙古代表黃國榮於當地時間12日前往烏蘭巴托市中心香格里拉大飯店，為台灣參展代表團加油打氣。
中華民國駐蒙古代表處表示，蒙古國際教育展是由蒙古戈壁教育中心（Gobi Education Center）所主辦之年度活動，每年分別於3月及10月舉辦，除台灣外，有來自美國、加拿大、英國、瑞士、法國等歐亞國家多所大學參加。
這次是由銘傳大學代表包括台北醫學大學、高雄醫學大學、中國醫藥大學、國立高雄師範大學、國立中興大學、國立政治大學、國立交通大學、國立東華大學、國立高雄大學、開南大學、東海大學、大葉大學等共12所學校前來設攤參展。
代表處說，台灣與蒙古文教交流密切，目前約有850名蒙古學生在台灣就讀大學、研究所或學習中文。除了每年3月由銘傳大學蒙古台灣教育中心前往蒙古參加「蒙古國際教育展」外，每年9月約20所台灣的大學也會組團到烏蘭巴托舉辦「台灣教育展」，希望吸引更多的蒙古學生到台灣就讀。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。