衣索比亞發生垃圾山坍塌 至少46人死亡

衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴附近發生巨大垃圾山坍塌事件，出動重型機具開挖，而家屬在旁焦急等待。(圖/美聯社)

美聯社報導，東非衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴(ADDIS ABABA)郊外的一個巨大的垃圾山發生坍塌，造成至少46人死亡，幾十個失踪的慘事。附近居民說，當地官員多次承諾要搬遷那些以垃圾場為家的居民。

這個巨大的垃圾填埋場是50多年來首都垃圾的傾倒場所，所以非常龐大。星期六晚上發生了坍塌，掩埋了附近數十個臨時拼裝屋與混凝土建築物。阿迪斯阿貝巴市的發言人說，約有150人在滑坡發生時受困，有 37人被救出並正在接受治療，其中獲救者有2名重傷。目前發現的46名死者大多是婦女及孩童，由於範圍很大，接下來可能會發現更多死者。

之所以垃圾填埋場附近有如此多的人口，與當地經濟環境有關。許多附近居民以資清理物品與資源回收謀生，據信每天有大約500名拾荒者在垃圾填埋場工作。同時此處房租便宜，房子主要是由泥巴和木棍簡便搭建而成，因此經濟困難者就群聚於此。

阿迪斯阿貝巴約有400萬人口，每天產生30萬噸垃圾，而衣索比亞的垃圾大多採用掩埋方式處理，因此垃圾山的體積每日都在增加，這座出事的垃圾填埋場在近年已經停止傾倒，但是幾個月前該地區又傾復垃圾傾倒工作，可能導致這起大範圍的坍塌。在過去兩年中，該地區也有數起倒塌事件，但是並不嚴重，只有兩三個人死亡，因此沒有特別警覺。

衣索比亞是非洲發展最快的經濟體之一，經濟發展快速，但是城市硬體與政治改革仍無法配合。在幾個月前還發生過要求開放政治權力自由的群體抗爭，甚至出現死傷事件，使得阿迪斯阿貝巴還曾經宣布進入緊急狀態。

阿迪斯阿貝巴的市長表示：「從長遠發展角度來看，我們必須進行居民的搬遷與安置計劃，不能再使居民住在垃圾填埋場周圍。」

(中時電子報)