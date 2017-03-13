NBA》豪哥末節得9分 籃網輕取尼克2連敗止步
籃網在結束8場客場長征之後終於回到主場，13日迎戰同樣位在紐約的尼克，進行同城大戰，林書豪前三節狀況不佳，9投0中僅得到4分，決勝節終於找回手感，4投3中攻下9分，全場得到13分，外加4籃板、5助攻，帶領球隊120比112擊敗前東家，中止2連敗。
林書豪去年轉戰籃網，但因為受傷導致前2次與尼克交手時都沒有上場，而籃網也都在最終吞下敗仗，此役，林書豪先發上陣，首節2次出手全部落空，只靠罰球得到1分，次節連續2次在三分線外開炮，可惜籃框加蓋，就連最拿手的切入也都失手，打完半場只得到3分，籃網利用14顆三分球，最多領先20分，半場結束67比49領先18分。
易籃後，豪哥依舊找不到準星，4次出手都沒能將球送進籃框內，尤其是3分球又是3投0中，而尼克也在第三節發動反撲，將落後差距縮小至80比91。
決勝節，林書豪總算找回手感，先投進三分球，然後又在中距離與切入得手，加上2罰皆中，單節攻下9分，澆熄了敵軍逆轉氣勢，籃網首進本季第12場勝利。
籃網整場比賽飆進19顆三分球，徹底轟垮尼克，7人得分上雙，布魯克羅培茲25分最高，荷利斯傑佛生與布克各貢獻14分。
尼克苦吞3連敗，林書豪前隊友「甜瓜」安森尼27分，波爾金吉斯19分、10籃板，「飆風玫瑰」羅斯17分。
(中時電子報)
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