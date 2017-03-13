夢幻職業攏是假？這5種職業並非想像中美好

空姐可是許多女生的夢幻職業。（達志影像/Shutterstock）

有些夢幻職業外表看似光鮮亮麗、不僅美好又輕鬆，但事實真是如此嗎？根據《遠見》雜誌統整最容易讓人誤會的5大夢幻職業，揭露他們的辛酸血淚史，並非大家所想像那樣美好。

1.空姐

空姐可是許多女生的夢幻職業，亮麗的外型、專業又親切的笑容令人嚮往，不僅可以免費出國、到處環遊世界外，也能結識許多不同階層的朋友，每當有空姐報考資訊釋出，總能吸引錄取名額千倍以上的女孩投遞履歷，擠破頭也想當上空姐；但事實上，空姐工作並不容易，要面對機上的各種狀況，尤其是刁鑽的客人是機上最不穩定的因素，吃飯時間也非常緊湊甚至沒時間用餐，加上日夜顛倒、睡眠時間不足、機艙壓力導致水腫等，引發身體不適，健康狀況亮紅燈，而內分泌失調、經期大亂、頭痛、耳鳴更是家常便飯。

2.電競選手、遊戲測試員

對於愛打電玩的男孩來說，電競選手、遊戲測試員絕對是夢寐以求的工作，因為不僅可以整天玩電玩，還能不斷嘗試新遊戲、新玩法；但根據一名專業遊戲測試員卻說，這份工作並非大家想像，只要開心玩樂，因為他們的職責是要找出遊戲中的盲點，因此常在短時間內必須重複相同內容，另外還有練等、升等、解任務以及順流程等，當你重複運作這些動作時，需要極高的耐性和精神，還有抗壓性、邏輯分析能力，長時間下來連帶產生手肘疾病、肩頸問題。

3.家庭主婦

許多職業女性嚮往，若丈夫收入足夠，不須雙薪養家，婦女們普遍希望能在家中照顧孩子、打理家務，但家庭主婦並非想像中簡單，除了日常家務買菜、煮飯、洗碗、洗衣、曬衣、折衣、掃地、拖地，掃廁所、擦窗戶、倒垃圾等，還要陪伴孩子、把屎把尿、哺乳，若是學齡後的孩子，不僅要準備便當，還有溫習功課、接送學校，負責的工作相當龐雜。

4.美食部落客、旅遊記者

美食部落客、旅遊記者到處吃喝玩樂，在工作之餘還能兼顧工作樂趣，看似完美，但當旅遊不再是玩樂、吃美食不再是享受十，其實再好的行程也沒有半點娛樂慾望，還有截稿壓力、尋找亮點等，另外，接受吃住全包的媒體團時，拿人手短、吃人嘴軟的狀況下，萬一遇到不好吃的食物，必須違背良心寫成美味，長久下來也會有撰寫文章的障礙；若是自行安排行程，行前準備、規劃更是不可馬虎，還要面臨語言能力、突發狀況等挑戰。

5.模特兒、演藝人員

所謂台上1分鐘、台10年功，享受掌聲、尖叫，走在流行尖端的模特兒，除了要利用節食、運動維持曼妙身材外，再極高競爭力得環境下，想要脫穎而出並非易事，而演藝人員也是如此。以韓國為例，想要成為一位明日之星，必須透過一段「練習生」茫然無期的考驗，而在台灣，藝人大多從網路崛起，或參與選秀節目，找尋簽約機會，但真正被觀眾認識、走紅的卻沒幾個，背後的辛酸血淚難以想像。

(中時電子報)