全球白手起家女富豪 大陸21人勝美國17人

世界女首富周群飛現年47歲，出生於中國湖南農村。(圖/澎湃網)

美國商業雜誌《富比士》在婦女節（3月8日）公佈「世界白手起家女富豪榜」，有56人上榜，其中有21人來自中國大陸，佔37.5%。美國有17人上榜為第二大國。中國香港以5人位列第三。越南、日本則是第一次有女富豪入榜。

《富比士》報導，世界女首富周群飛現年47歲，出生於中國湖南的農村，小時候家境貧困，1980年代全家到深圳謀生。她半工半讀取得學歷及手機玻璃製造技術。1993年開始在深圳創業，2003年成立藍思科技公司，從「打工妹」躍為「女首富」。

76歲的房地產富華國際集團主席陳麗華排名第三，香港企業家朱李月華排名第四，中國房地產商人吳亞軍及其家人位列第五。伯恩光學的始創人兼總裁楊建文的妻子林惠英排名第六。

(中時電子報)