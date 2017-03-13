被指暴瘦狂嗑便當 林志玲墨鏡反射洩「他」身影

林志玲日前傳將嫁富商，工作室否認。(圖／本報系資料照)

林志玲墨鏡反射出幫忙拍照的是一名男性。(圖／翻攝自林志玲微博）

林志玲媽媽日前傳身體不適，讓她決定減少工作陪家人，不過近日她出席活動時，卻被發現修長美腿變得更纖細，被指因擔憂媽媽病情暴瘦，讓粉絲很擔心，12日她曬出乖乖吃飯照，似要外界別操心，不過網友焦點卻放在幫她拍照的男人身上。

12日林志玲在微博透露，聽到大家要她多吃點的叮嚀，所以等飛機時，她先嗑一個便當，「上機一個下機再一個」，並留下倩影作證，不過眼尖網友發現，她的墨鏡反射出幫忙拍照的是一名男性，讓粉絲又開始關注起她的感情動態。

其實，之前林志玲被周刊爆料，今年六月將和大陸一位富豪結婚，但因為媽媽病情加重才暫緩，不過事後她透過工作室回應，以「無稽之談」否認富商追求。

(中時電子報)