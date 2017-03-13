印地安泉女網賽 詹詠然與辛吉絲聯手進8強

詹詠然（右）與辛吉絲在印地安泉次輪直落二獲勝，順利闖進8強。（取自詹詠然臉書）

台灣女將詹詠然13日與前世界球后辛吉絲在印地安泉網球賽中直落二擊敗對手，闖進雙打8強賽。

詹詠然與辛吉絲在總獎金766.9萬美金的印地安泉女網賽第二輪賽事面對斯洛維尼亞和西班牙的跨國聯軍時，發揮絕佳默契，僅花74分鐘就以6比1、7比5贏得比賽，生涯在這項賽事第4度闖進8強。

這是詹詠然生涯第7次挑戰印地安泉，去年與妹妹皓然攜手參賽，可惜止步16強，今年改與辛吉絲搭配，兩人昨日開心共享漢堡，今日與澳網打進16強的克烈佩絲／桑奇絲交手，2次成功破發，輕鬆拿下首盤：次盤雖然2度遭到破發，但詹詠然／辛吉絲硬是將局數扳平，更在關鍵時刻第3次破發，直落二贏得比賽。

(中時電子報)