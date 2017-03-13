WBC》哥倫比亞教頭：差一點就能讓全世界驚艷
哥倫比亞首戰讓美國隊陷入苦戰，展現的韌性相當令人驚艷，未料，13日他們對決上屆冠軍多明尼加，雖鏖戰11局以3比10落敗，但若不是9下包提斯塔(Jose Bautista)傳出關鍵阻殺，差點就能爆冷上演「小蝦米扳倒大鯨魚」的戲碼，讓哥國總教練烏瑞耶塔(Luis Urueta)直呼可惜。
多國前場戰到最後才逆轉克美，此役雖前3局就從哥國先發投手克里斯麥特(Nabil Crismatt)手中斬獲3分，但隨後4到9局面對哥國4名中繼投手，卻無法再攻得分數。反觀哥國則展現韌性，於第6、第8局攻回2分追平，9下更在1出局後進占三壘得分大門，無奈最後硬生在本壘前被擋下後，氣力放盡而功敗垂成。
「這傷害很大！」9下的判決讓哥國球員們氣得跳腳，烏瑞耶塔沒有出面抗議，賽後他也認同那球的出局判決，但想到僅差一步就能扳倒強敵，還是讓他深感惋惜，「我們差點就能讓全世界驚艷，讓多明尼加目瞪口呆。」話雖如此，不過首度參賽就連讓兩強隊陷入苦戰，哥倫比亞展現的棒球實力，已經足以讓人眼睛為之一亮了。
(中時電子報)
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