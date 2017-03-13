多障者街頭藝人 捐收入回饋啟明學弟妹

因早產發育不全而有多重障別的江昱舜，卻對音樂很有感覺，在家人鼓勵下考取街頭藝人證照，更捐出部分收入給啟明學校，鼓勵學弟妹不因障礙而放棄夢想。

畢業於台中啟明學校的江昱舜，因為早產發育不全，一出生就患有視障、智障、自閉症和癲癇症等多重身心障礙，從國小至高中都就讀台中啟明學校，接受完整的特殊教育服務。

江昱舜在校期間，導師張瑞玲發覺他對音樂有敏銳的反應，雖然口語表達困難，但只要聽到喜歡的歌曲，便能跟著自在哼唱，因此鼓勵江昱舜家人支持他嘗試學習音樂。

江昱舜父親退休後，便專心帶領他學習歌唱，並鼓勵支持他考上街頭藝人證照，江爸爸表示，昱舜很愛唱歌，從小就發現他對音樂節奏很有感覺，但因為自己要上班無法陪他，前幾年退休後，便每天在家陪他練習3至4個小時，希望他走街頭藝人這條路，以後可以自力更生。

江爸爸提到，昱舜自小缺乏表達能力，家人無從得知他想要甚麼，所以他常發脾氣，但自從開始學演唱後，不再發脾氣，也不再哭，每天心情都很好，因此鼓勵其他父母，一定要去發現孩子的長處，老天生下一個人都有一定的道理，一定會給他一個特別的天賦，只是要去發掘，用一點時間陪伴和訓練，讓孩子做個對社會有貢獻的人。

在家人支持下，江昱舜順利考上5張街頭藝人證照。江爸爸表示，昱舜從事街頭藝人後，開始有一些收入，他和兒子討論後，希望將這些福氣分享給更多學弟妹，因此去年開始，每年從昱舜收入中捐出新台幣3萬元，提供給母校清寒的學弟妹。

江爸爸說，希望藉由獎學金的挹注，讓其他學弟妹也能順利學習，更希望藉由昱舜的故事，鼓勵同為身心障礙的學弟妹，不要因為障礙而放棄追求夢想，只要付出努力一定會有所收穫。1060313

(中央社)