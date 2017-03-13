綠能發電 阿公店水庫推浮力太陽能發電
經濟部水利署南區水資源局招商於阿公店水庫設置浮力太陽能發電系統已經動土，南水局預估今年6月達成發電量2.3MW(百萬瓦特)，107年底前再達成總發電量5MW的容量目標。
概估這項投資計劃，業者要投資約新台幣3億元，政府提供約5公頃不影響排水的水域供佈設浮力太陽能板，同時未來每年約有逾200萬元的權利金進帳。
南水局副局長簡振源表示，兩期的浮力太陽能板發電設施將可增加每年發電量600萬度，換算成以每月用330度電的家戶用電計算，未來約供1500個家戶的每年使用量；第一階段可先供應約700戶用電。
為配合落實政策推動水利設施結合綠能，阿公店水庫約400公頃的水域被劃設出約5公頃較不影響排洪的地方，設浮力發電系統，目前已進入施設階段，預計2.3 MW部分可以在今年6月開始發電，5MW要到明年底才會達成。
水利署指出，水庫湖域設置太陽能發電系統需考量水庫水位變化不大、防洪安全、日照強且天數多及輸配電容量等因素;尤其阿公店水庫位處平原，呈淺碟形，水位變化不大，又有兩個排洪設備，排放功能不易受影響。
水資局說，下階段的水域浮力發電設施相中牡丹水庫，目前還在公告招商中，盼有遠見的業者能參與投資。1060313
(中央社)
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