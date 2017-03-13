志工line帳號被盜 警方教導自救

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嘉義市一名衛生所女性志工在協助保健宣導時，接獲友人手機簡訊請求傳送line帳號認證碼，她一時不察，造成帳號被盜，幸經警方教導自救，順利取回帳號，未造成任何損失。

嘉義市警察局第二分局表示，這名志工因忙於協助衛生保健宣導，剛好接獲友人手機簡訊請求傳送認證碼，被害人不疑有他而回應，事後向友人求證，友人告知並無此事，被害人才知line帳號被盜取入侵。

被害人心慌之際，只好向警方求助；警方除了安撫她的情緒外，也教導她line帳號被盜用後的自救步驟，前後共花費20多分鐘，終於順利取回帳號，所幸並無損失。

警方指出，如果通訊軟體line帳號被盜用，可到line軟體「其他─設定─我的帳號」取消勾選，允許自其他裝置登入，並變更密碼。

如果發現密碼已遭歹徒變更，可至line公司網站填寫問題反映表，line公司會在24小時內處理，同時告知所有親友勿理會及提供任何資料給冒用帳號。

警方在協助志工順利取回帳號後，也請志工加入警政165反詐騙APP接收最新反詐騙訊息，避免上當受騙。

警方強調，line帳號被盜的原因，不外乎密碼安全強度不足，以及對網路詐騙電話認證碼沒有抱持高度警戒，因此呼籲民眾應具備資安意識，多一分危機意識，就少一分被盜的風險。1060313

(中央社)