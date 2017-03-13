顛覆主流！俄羅斯辦豐腴選美賽

我要評比

俄國舉辦豐腴選美大賽，參賽者皆有豐乳肥臀。(圖/騰訊圖片)

報名參賽者正在測量體重與三圍，若不夠胖即淘汰。(圖/騰訊圖片)

眾參賽者正在進行團練，期待上台後能有完美的演出。(圖/騰訊圖片)

俄羅斯西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克（Красноя́рск）近日舉辦一場豐腴美人選美，與時下其他選美比賽不同，這項賽事規定參賽者的三圍（胸圍、腰圍、臀圍）都要夠大，實在顛覆主流！

事實上，俄國不乏美女，由於身材高挑、皮膚白皙，俄羅斯女孩相當搶手。但許多當地女孩年輕時都是婀娜多姿，隨年齡增長，身材便橫向發展，以至於中年婦女多為豐腴體態。

(中時電子報)