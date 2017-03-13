大馬確認遺體為金正男 日本曾提供指紋

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男上月遇刺身亡，馬來西亞警方10日宣布最終確認死者為金正男，據悉日本、南韓皆曾提供金正男指紋。(圖擷取自海峽時報)

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男上月在吉隆坡機場遇刺身亡，馬來西亞警方10日宣布最終確認死者為金正男，聲稱通過「特殊方法」 獲得金正男家屬DNA。但據悉日本政府曾提供金正男2001年企圖非法入境遭扣押時採集的指紋、臉部照片等身體特徵，南韓也提供情報當局收集到的指紋資料。

據共同社報導，金正男多次使用假護照赴日，日本公安部門每次都暗中跟蹤監視。2001年5月金正男持偽造的多明尼加共和國護照，偕同似乎是妻子和小孩從新加坡抵達成田機場，遭日本入境管理局扣押，並在驅逐出境前採集了他的指紋。

圍繞著金正男遺體身分確認，各國暗中合作情形也逐漸曝光。相關人士透露，金正男遇害後，馬來西亞警方並未立即發現死者是金正男，先聯繫了南韓大使館而非北韓大使館，這成為了南韓情報機構參與初期調查的契機。

另一方面，民間團體「千里馬民防衛」表示，在荷蘭、中國、美國和不願具名政府等4國的援助下，已將金正男之子金韓松轉移到安全場所。有觀點認為美國在確定毒劑及追查嫌疑人方面提供了合作，並且正在保護金韓松。

不過平壤當局迄今一再主張，死者是護照姓名為「金哲」（Kim Chol）的罹患心臟疾病外交官，否認死者就是金正男。

(中時電子報)