增進老人肌力 治療師推薦坐姿彈力操

長輩可能因骨折、肌力退化等因素，變得不良於行，若透過運動治療，可有效增進肌力，南投醫院治療師推薦「坐姿彈力操」。

一名80歲老婦因在浴室跌倒，導致髖關節骨折，術後經休養，因上下床與站立都很吃力，日常生活也需他人協助，因此轉介到衛生福利部南投醫院復健科門診，物理治療師評估，建議病患可進行坐姿的彈力帶訓練，老婦肌力逐漸恢復，可用助行器行走。

物理治療師吳琦淵說，坐姿運動可讓長者有安全感，也避免因下肢肌力或平衡不良產生跌倒風險，彈力帶則可肌力訓練、穩定關節、伸展肢體，且彈力帶價格便宜、好收納，可視能力挑選鬆緊度，因此坐姿彈力帶訓練運動，非常適合年長者在室內進行。

吳琦淵說，基本坐姿彈力操分為「盤古開天」、「內外夾攻」、「蹬多利多」。盤古開天為雙手握彈力帶兩端，手肘打直向上與肩同寬，視線向上看天花板，腰背挺直，兩手向外用力拉彈力帶直到最緊，撐15秒放鬆，動作重複10次，過程勿憋氣。

吳琦淵說，內外夾攻為將彈力帶兩端打結，套兩大腿靠近膝蓋處，兩腿用力撐開彈力帶，直到最緊保持15秒後放鬆，重複10次；或是單手握彈力帶兩端，或綁在輪椅扶手處，套在大腿靠近膝蓋處，大腿向內用力，直到最緊時撐15秒再放鬆，重複10次。

吳琦淵說，蹬多利多動作，首先膝蓋彎曲，雙手握彈力帶兩端，中央處套腳底，再用力蹬直，直到最緊時撐15秒再放鬆，重複10次，因下肢肌力較大，此動作可選用深色、彈力較緊的彈力帶。1060313

(中央社)