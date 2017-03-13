吳德榮：暖還寒 今晚變天 14日轉冷
氣象專家吳德榮表示，今清晨鬆散雲系移入，北台灣受到一些影響，新竹以北局部短暫降雨，白天各地仍在暖氣團內，大致溫暖舒適，傍晚北台灣氣溫逐漸下降，夜間降雨將漸趨明顯。
吳德榮今天在氣象推廣基金會「洩天機教室」表示，白天各地仍在暖氣團內，天氣大致溫暖舒適；但北台灣雲量較昨日增多，高溫將不如昨日，中南部仍為多雲到晴，高溫與昨日類似。傍晚「大陸冷氣團」前緣抵達，北台灣氣溫逐漸下降。
最新模擬顯示，明(14)日起至週四(16日)受「大陸冷氣團」影響，明日北台灣氣溫大幅下降，天氣轉冷；預計明晚至週三清晨，氣溫降至最低，北台灣沿海空曠地區將出現12、13度，台北市約13、14度左右的最低氣溫；中南部及花東的氣溫也會明顯下降，只是幅度相對較小；週四氣溫僅微幅回升。
吳德榮表示，今晚至明下午北台灣降雨明顯，轉為「濕冷」天氣，中部及花東有局部短暫雨；明晚至週三下午水氣減少、北部及東半部仍有局部短暫雨的機率，中間有短暫空檔。
週三(15日)晚至週四水氣增多，北台灣降雨又趨明顯，天氣再轉「濕冷」，中部及花東有局部短暫雨。週五、六(17日、18日)冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。1060313
(中央社)
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