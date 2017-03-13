長期月經異常 子宮內膜癌作祟

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24歲廖姓少婦月經長期異常，2年前發現罹患子宮內膜癌，為保有生育能力，她採藥物治療後暫時痊癒，未料半年後復發，後來決定切除子宮，陪伴家人走更長的路。

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民表示，患者罹患子宮內膜癌第一期，她為多囊性卵巢症候群，BMI高達35.5，屬重度肥胖，加上月經長期異常長達6年，確診罹患子宮內膜癌後，當時她雖育有一子，想趁年輕拚第二胎，先服用黃體素治療一年半，症狀暫時獲控制。

葛裕民表示，子宮內膜癌是子宮內膜層長出來的惡性腫瘤，因長期受雌性激素刺激，卻沒有產生足夠黃體素讓內膜正常脫落，導致癌化的現象。

他說，多囊性卵巢症候群患者因雌激素分泌過多，造成無法規則排卵，容易有不正常出血，這些族群通常較易在年紀尚輕時即罹患子宮內膜癌。

葛裕民呼籲，女性無論年紀，只要出現不正常出血，都要儘快到婦科檢查，因子宮內膜癌第一期的病人5年存活率超過9成以上，只要在早期癌細胞尚未擴散前診斷出來，術後定期回診追蹤，都能達到相當好的預後。

醫師指出，廖女為陪伴稚子成長，接受醫師建議將子宮切除，以達到更好的預後。

葛裕民建議，女性應適量攝取動物性脂肪、控制體重、多運動，盡量以清淡飲食為主，才能減少女性荷爾蒙刺激，降低子宮內膜癌發生率。1060313

(中央社)