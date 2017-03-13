NBA》巴特勒丟人僅得5分 公牛遭綠衫軍羞辱

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吉米巴特勒丟人啊！單場僅得到5分，公牛在客場遭到綠衫軍羞辱，吞下5連敗。(美聯社資料照)

芝加哥頭號大將吉米巴特勒出賽32分鐘，沒想到出手11次只命中2球，全場僅得到5分，在客場80比100慘遭綠衫軍塞爾提克羞辱，吞下5連敗。

公牛的先發五虎表現慘不忍睹，除了巴特勒外，「閃電俠」韋德也只攻下8分，傑利恩葛蘭特更是得分掛零，只有羅賓羅培茲13分，波提斯12分稍微正常，先發五人合力僅攻下38分，遠遠不及替補的42分，簡直丟臉丟到家了。

塞爾提克開打後靠著嚴密防守直到6分08秒才讓對手得到分數，公牛單節僅得到分，綠衫軍取得13分領先，次節將優勢擴大至20分。

半場只攻下26分的公牛，第三節吹起反攻號角，單節砍進31分，無奈防守欠佳，無法縮小落後分數，最終以20分之差慘敗。

塞爾提克6人得分上雙，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯22分最佳，布雷德利17分，荷福德12分、7籃板、6助攻，替補的斯馬特12分，歐利尼克與傑倫布朗各貢獻11分。

(中時電子報)