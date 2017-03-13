戴資穎全英賽封后 戴家熬夜隔海觀賽加油

全英羽球公開賽高雄女將戴資穎封后，戴父戴楠凱家人及球迷今天凌晨在戴家熬夜守候電視機前，隔海觀看實況轉播為她加油。戴楠凱說，戴資穎表現很穩，感謝教練賴建誠調教有方。

戴楠凱說，他與老婆及一些球迷，昨晚9時30分就守候在博斯台全英賽實況轉播，由於戴資穎是壓軸上場，他們一直等到賽事最後，觀看到凌晨2時30分，見戴資穎在球場封后為止。戴資穎在球場表現得很穩，令球迷喝采。

他說，戴資穎生性獨立，加上國家隊教練賴建誠調教有方，令他很放心，因此資穎出國比賽家人都不用跟，戴資穎將於明天一早搭機返回桃園，由於戴資穎4月初即將要到馬來西亞及新加坡打國際賽，她明天回家後馬上要到國家訓練中心報到訓練備戰。

他指出，家人平常心看待戴資穎全英賽封后，明天她回家不會特別有特別的慶祝儀式。

戴楠凱表示，戴資穎昨晚出賽前他有透過通訊軟體發信為女兒加油，賽後也有聯絡。 1060313

(中央社)