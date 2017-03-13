籃網120比112力克尼克 結束主場16連敗

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我要評比

美國職籃NBA布魯克林籃網隊今晚在主場以120比112力克尼克隊，結束主場16連敗。

籃網隊過去7場贏了3場。籃網台裔球星林書豪傷後首次紐約先發亮相，上場逾27分鐘，攻下13分，第4節表現令人激賞。1060313

(中央社)