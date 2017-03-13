空氣品質糟 中部及雲嘉南紅色警示

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環保署提醒，中部及雲嘉南地區多個測站達到紅色警示，即對所有族群不健康，民眾宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網，早上約8時35分的資料顯示，中部及雲嘉南的西屯、忠明、大里、線西、彰化、南投、崙背、麥寮、台西、斗六、新港、朴子、新營、安南等多個測站的空氣品質指標（AQI）都達到紅色警示。另外北部、竹苗及高屏地區部分測站達橘色提醒，對敏感族群不健康，應注意。

環保署說，紅色警示等級地區是對所有族群不健康，一般民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1060313

(中央社)