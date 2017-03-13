毒鴛鴦飯店販毒 遇盤查掉毒咖啡包漏餡
淡水警方今天表示，日前巡邏行經某飯店，見一對年輕男女行色慌張，盤查時男子掏證件時，竟掉出毒咖啡包。警方隨後在兩人住宿房內查獲70多包毒咖啡，逮捕送辦。
80年次的歐姓男子供稱，2天前接到鄭姓友人電話找林姓女友一起投宿旅店，毒品是鄭姓友人所交給他的，在房內一起分裝後，交待有人上門購買，即幫忙販售。不過鄭男隨即失聯。
歐男說，上門來的都是欠帳，所以才請女友幫忙登記，被警方查獲前一毛錢也沒收到。
警方調查，無前科的歐男從事大理石選材工作，疑因染毒後，入不敷出，鋌而走險，與女友投宿飯店2天期間把房間充當毒品分裝廠及販毒據點，對於毒品來源與如何連繫下游販毒，均推給友人。
警方指出，84年次的林女自始只承認吸食大麻及受男友指使幫忙記帳，對於男友行為都說不知情。
警方訊後依毒品危害防制條例，將兩人移送檢方偵辦，並持續擴大溯源毒品來源。1060313
(中央社)
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