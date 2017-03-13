原民學生午餐全額補助 中市再追加預算

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為照顧弱勢原住民族學童，台中市政府針對就讀台中市公立國民中小學的原住民學生營養午餐全額補助，原民會擬再追加新台幣205萬元預算，預計讓5500位原住民中小學生受益。（台中市政府原民會提供）中央社記者趙麗妍傳真 106年3月13日

為照顧弱勢原住民族學童，台中市政府針對就讀台中市公立國民中小學的原住民學生營養午餐全額補助，原民會擬再追加新台幣205萬元預算，預計讓5500位原住民中小學生受益。

台中市政府原民會表示，自102年度起辦理原住民中小學生營養午餐補助業務，每學期開學日前設籍滿4個月的台中市原住民國中小學生，可申請營養午餐全額補助。

原民會指出，統計102年至104年，每年約有4500至5200名原住民中小學生受惠，105年補助人數高達5430位，補助人數逐年增加，年度經費已不敷支應。

原民會今年追加205萬元預算因應，預計將有5500位原住民國中小學生受益，減輕家庭的經濟負擔，盼台中市議會能支持照顧原住民族的措施。1060313

(中央社)