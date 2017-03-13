五星縣長轉戰台北市？傅崐萁：不要給柯太多壓力

台北市長柯文哲(左)去年10月領市政團隊與花蓮縣長傅崐萁進行市政交流。（張祈攝）

花蓮縣長傅崐萁今天上午首度回應出征台北市長一事，他指出，在台灣任何一地種福田，是畢生的榮幸。（張祈攝）

五星縣長轉戰台北市長，花蓮縣長傅崐萁今天上午首度鬆口回應，他表示，在台灣任何一地種福田，是我畢生的榮幸，除了呼籲各方「不要給柯市長太多壓力」，也歡迎他來到花蓮再學習！

挾著七連霸五星縣長、全台施政滿意度第一名的花蓮縣長傅崐萁，外傳有意出征台北市長，對此傳言，傅縣長今天上午出席活動時回應，翻轉花蓮人後山命運，他責無旁貸，一定會把任期做完，並強調，在台灣任何一地種福田，是他畢生的榮幸。

對於柯市長對他「霸氣十足」的評價，他也回應，柯市長目前正在推動他的市政，不要給他太多壓力，讓他能夠把任期做完，更邀請他可以到花蓮再多來學習，希望大家一起關注花蓮建設，歡迎各縣市同步觀摩、學習，讓鄉親得到更好的行政效率及創造更多福祉。

(中時)