台灣之美》司馬庫斯 上帝遺落在人間的調色盤
三百多年前，有一位名叫馬庫斯makus的泰雅族人率領家族從南投發祥村一路遷徙到今東泰野寒山落腳並建立部落，後世子孫為了感念他，因此命名為司馬庫斯，這是新竹縣尖石鄉司馬庫斯地名的由來。
一年四季司馬庫斯最美的時節就是現在，富士櫻、八重櫻、馬告花還有許多叫不出名字的鮮豔植物，在陽光照耀下紛紛綻放出五顏六色的花朵，吸引遠道而來的遊客眼光，手上相機閃個不停，只為記錄這美好的一刻。
司馬庫斯入口有牌樓寫著：歡迎光臨上帝的部落司馬庫斯，依我看，司馬庫斯不單只是上帝的部落，也是上帝遺落在人間的調色盤，陽光下各色花朵爭豔，讓人看得眼花撩亂。
出發前氣象預告山區下雨機率達到四成，也許是誠心感召上帝青睞，一行人中午時分來到部落，遠山近樹山嵐迭起，藍天白雲透著柔和的光線，好看極了。如果不是當日要趕回去，真的還想待久一點，看夕陽餘暉，看藍調光影在樹梢間閃動，只為一睹司馬庫斯的自然美，或許再過一陣子等到桃花大開時再來造訪，讓心靈在山谷間沉澱，再會了，司馬庫斯。
(作者為臉書「美景外拍團」社長)
(中時電子報)
關鍵字：司馬庫斯
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