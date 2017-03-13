張衛健老婆被酸發福變老 爆氣：不允許我自然老去？
港星張衛健和妻子張茜交往10年，2007年結婚，相戀多年感情始終甜蜜，張茜近來戲劇作品不多，轉去發展美容事業，卻頻被酸變老變醜，狀態大不如前，讓她忍不住出聲反駁：「難道不允許我按自然規律老去嗎？」
張茜當年在《韋小寶》中飾演小郡主沐劍屏，可愛調皮模樣深植人心，不過現年43歲的她，頻被媒體指發福變老，就像60歲老婦一樣，讓她看了感觸很多，「拿我年輕時的照片和我現在43歲的狀態比，難道不允許我按自然規律老去嗎？難道認為我可以成為抵抗歲月扺抗地心引力第一人嗎？」
另外她還被說和年輕時差了起碼十支玻尿酸，她也反擊自己真沒打過玻尿酸，「我怕我打了又被寫網紅臉、撞臉誰誰誰，這年頭要在媒體手下落個好真是難，一不小心總能抓到蛛絲馬跡大作文章，拿著大半夜不開燈沖出來亂拍的醜照來告訴大家，快看她多醜多老」。
她希望這個世界需要認真負責的語言，誠實善良的人，最後語重心長說：「希望可以明白我這個老藝人有權過自己的生活，不要再來干擾我！」言詞透露出明星無奈的心聲。
(中時電子報)
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