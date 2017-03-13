川普說遭竊聽 共和黨大老要他拿出證據

我要評比

美國共和黨1位重量級議員今天質疑總統川普（Donald Trump），要他證明去年競選期間確遭前總統歐巴馬竊聽電話，若拿不出證據，就收回這種沒有根據的指控。

法新社報導，常批評川普的馬侃（John McCain）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，提出上述要求。

馬侃表示：「總統有兩個選擇，要不就撤回指控，要不就提供美國人應得的資訊。」

「我沒有理由相信這是事實，我也認為，美國總統可以在1分鐘內釐清這種事。」

「他只須拿起電話，打給中央情報局（CIA）局長和國家情報總監說：『好吧，發生了麼事？』因為他們絕對應該知道美國前總統有沒有竊聽川普大樓（Trump Tower）。」

歐巴馬先前透過發言人，否認川普本月稍早於推特做出的指控。1060313

(中央社)