還有這招！免排隊吃Lady M 飯店專案直送

台北晶華2017推出超值好康生日住房專案，當月壽星可享受超值優惠房價，跟享有免費Lady M 六吋經典原味千層蛋糕。(圖/Regent Taipei 晶華酒店)

蜂巢旅店結合百年品牌「泉發蜂蜜行」，饒富驚喜，帶著樂悠悠的心，來場台北微甜輕旅行。(圖/蜂巢 Bee House)

台北微甜輕旅行，紐約人氣甜點Lady M旗艦店上月開幕，吸引大批甜點迷朝聖，排再久也要吃到。對於想吃卻又不想排隊的甜點迷，現在還有一種方法能吃得到，有飯店業者推出生日專案，直送Lady M到房，讓壽星享受名媛級的生日宴。另也有業者推出蜂蜜住房專案，讓旅人的春季旅行瀰漫著甜蜜氛圍。

Lady M是來自紐約的蛋糕品牌，旗下最為人所知的原味千層蛋糕曾被美國雜誌《Bon Appetit》選為「美國10大蛋糕」，另起士蛋糕也入選為《New York Magazine》評定「紐約最佳起士蛋糕」，今年1月首店專櫃門市進駐台北晶華酒店後，首家旗艦店也於2月正式登場。

瞄準紐約人氣甜點襲捲台灣，晶華酒店順勢推出美味壽星生日住房專案，總價22,753元住房打出優惠價8千元有找，當月壽星訂房入住就送「Lady M 6吋千層蛋糕」、官網預定抵用金等住房服務，讓壽星免排隊也能吃到人氣款生日蛋糕。

此外，天成飯店集團、台北花園大酒店聯手打造的蜂巢旅店，結合百年品牌「泉發蜂蜜行」，自即日起至12月28日前推出「Bee Happy 快樂蜂好禮」蜂蜜主題住宿專案，客房備品全面升級並推出客房優惠價，以蜂蜜精製的面膜、護手霜、肥皂、茶包、糖果及療鬱的Qbee布偶迎賓，加贈泉發蜂蜜、蜂王乳沐浴鹽等，打造台北微甜輕旅行。

同時，蜂巢旅店亦有「桃捷貼心送機」、「城市野餐趣」住房專案，依入住人數加贈悠遊卡，內含機場捷運台北車站至機場第一、第二航廈站的單程票價，搭乘直達車短短35分鐘即可直達桃園國際機場；或是直送人氣Burger Lab實驗漢堡套餐，及野餐墊、點點風扇、保冷袋，在美食的圍繞下展開每趟旅程。

(中時電子報)