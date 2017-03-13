還有這招！免排隊吃Lady M 飯店專案直送
台北微甜輕旅行，紐約人氣甜點Lady M旗艦店上月開幕，吸引大批甜點迷朝聖，排再久也要吃到。對於想吃卻又不想排隊的甜點迷，現在還有一種方法能吃得到，有飯店業者推出生日專案，直送Lady M到房，讓壽星享受名媛級的生日宴。另也有業者推出蜂蜜住房專案，讓旅人的春季旅行瀰漫著甜蜜氛圍。
Lady M是來自紐約的蛋糕品牌，旗下最為人所知的原味千層蛋糕曾被美國雜誌《Bon Appetit》選為「美國10大蛋糕」，另起士蛋糕也入選為《New York Magazine》評定「紐約最佳起士蛋糕」，今年1月首店專櫃門市進駐台北晶華酒店後，首家旗艦店也於2月正式登場。
瞄準紐約人氣甜點襲捲台灣，晶華酒店順勢推出美味壽星生日住房專案，總價22,753元住房打出優惠價8千元有找，當月壽星訂房入住就送「Lady M 6吋千層蛋糕」、官網預定抵用金等住房服務，讓壽星免排隊也能吃到人氣款生日蛋糕。
此外，天成飯店集團、台北花園大酒店聯手打造的蜂巢旅店，結合百年品牌「泉發蜂蜜行」，自即日起至12月28日前推出「Bee Happy 快樂蜂好禮」蜂蜜主題住宿專案，客房備品全面升級並推出客房優惠價，以蜂蜜精製的面膜、護手霜、肥皂、茶包、糖果及療鬱的Qbee布偶迎賓，加贈泉發蜂蜜、蜂王乳沐浴鹽等，打造台北微甜輕旅行。
同時，蜂巢旅店亦有「桃捷貼心送機」、「城市野餐趣」住房專案，依入住人數加贈悠遊卡，內含機場捷運台北車站至機場第一、第二航廈站的單程票價，搭乘直達車短短35分鐘即可直達桃園國際機場；或是直送人氣Burger Lab實驗漢堡套餐，及野餐墊、點點風扇、保冷袋，在美食的圍繞下展開每趟旅程。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。