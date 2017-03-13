WSBL季後賽》台元、電信爭決賽門票 台電盼上演驚奇

電信潘姿吟。(林宋以情攝)

台元吳盈潔是聯盟得分后。(資料照／林宋以情攝)

WSBL季後賽13日點燃戰火，聯盟得分后「阿盜」吳盈潔領軍的台元，將與中華電信一爭冠軍戰門票，台電則要硬碰霸主國泰，盼上演後段班扳倒戰績龍頭戲碼。

本季WSBL自過去採例行賽戰績直接進入決賽，新增3戰2勝制交叉準決賽。13日18時由例行賽8勝7負的電信碰上7勝8負的台元。台元本季開高走低，開季還曾撂倒國泰寫下3連勝，但例行賽後半段3度交手電信都苦吞敗仗，準決賽聯盟得分后「阿盜」吳盈潔、射手劉希曄發揮是重點。

台元禁區大將蔡佩真。(資料照／林宋以情攝)

吳盈潔本季場均得分來到20分、外帶5.6籃板、1.2阻攻，劉希曄也有場均15.6分貢獻，但劉希曄季末因傷所苦，準決賽能否聯手發威，搭配老將蔡佩真的禁區優勢，將是台元搶決賽門票關鍵。

電信雖然季末黃虹瑛、「阿姿」潘姿吟以及劉嘉瑋紛紛掛傷號，準決賽能否歸隊未定，但射手陽詩慧找回信心，陣中雙塔黃湘婷、王維琳場均都有穩定得分、籃板貢獻，若「法拉利」陳晏宇又上演飆分秀，勢必會讓台元陷入苦戰。

總教練柯孟儀撇開傷兵問題，強調臨場表現，「傷兵有傷兵的打法，尤其本季年輕球員陳晏宇、王維琳連續幾場球穩定性提高，季後賽可以期待。」

旅外歸國的魏于淳(左)披台電戰袍。(林宋以情攝)

戰績墊底的台電，則盼上演小蝦米撂倒大鯨魚戲碼。台電今年迎回WCBA旅外好手魏于淳，生力軍游可欣以及重拾籃球的183長人曹雅欣，但開季就現傷兵潮，找不到最佳陣容出擊。

但台電要贏並非沒有本錢，「錢姐」錢薇娟也認為球隊已走過最低潮，例行賽面對國泰也曾逼入延長賽飲恨，球季後半段張詩婕、射手林怡君的表現同樣漸入佳境，「賽制對我們而言是個機會，相信球隊能谷底反彈，挑戰冠軍戰門票。」

(中時電子報)