中國天眼景區開放　每天限2千人參觀

我要評比

位於中國大陸貴州省平塘縣－世界最大單口徑電波望遠鏡FAST「中國天眼」景區，日前確定對遊客開放，但每天僅限2000人參觀。

綜合新華社、北京晨報等媒體報導，「中國天眼」2016年9月25日正式落成啟用，貴州省平塘縣政府對景區進行定價成本監審，最終確定景區實行免門票政策，景區擺渡車票和天文體驗館門票均為每人人民幣50元（新台幣230元）。

為確保FAST工作不受干擾，在望遠鏡5公里核心區為「靜默區」，屏蔽所有行動訊號。遊客進入參觀前，必須在遊客服務中心先寄存個人手機、數位相機、智慧型手環等一切電子產品。

中國大陸500公尺口徑球面射電（電波）望遠鏡（The Five-hundred-metre Aperture Spherical Radio Telescope, FAST），建於中國大陸貴州省平塘縣克度鎮金科村，被外界稱為「中國天眼」。

FAST的口徑達到500公尺，從理論上說，能接收到137億光年以外的電磁信號，這個距離接近宇宙邊緣。

「中國天眼」已啟用，這意味大陸可「收聽」來自太空深處的無線電波，探秘宇宙變遷、地外新星和生命體。

陸媒曾報導，在2016年的一次觀測中，FAST望遠鏡成功接收到一組來自1351光年外一顆脈衝星發出的高質量脈衝星信號。1060313

(中央社)