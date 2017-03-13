全英羽球賽封后 戴資穎臉書直播謝球迷

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世界球后戴資穎12日奪下全英羽球公開賽女單冠軍，13日零時許在臉書開直播，感謝在台灣熬夜替她加油的球迷。

女單決賽安排在全英羽球公開賽最後一天壓軸登場。戴資穎與排名世界第7的泰國女將蘿特查諾（Ratchanok Intanon），激戰51分鐘，最終以21比16、22比20奪冠，成為首位奪下全英冠軍的台灣選手。

戴資穎曾多次參加全英羽球公開賽，但先前均止步四強，這次是頭一次闖進決賽，就拿下冠軍。

奪冠消息傳出後，戴資穎臉書湧入大批恭賀留言，戴資穎也親自在零時許，開直播和時差8小時、正值通勤時間的台灣球迷打招呼，感謝台灣球迷昨晚熬夜看球賽。

戴資穎也很特別的說她喜歡臉書的「憤怒」表情，粉絲順勢送出許多「憤怒」表情表達恭喜。1060313

(中央社)