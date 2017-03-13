反制裁薩德 韓中小企業降低出口陸

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中國遊客在韓國一家免稅店的化妝品專櫃購物，現場可以人民幣直接結帳。(圖/中新社)

位於天津的樂天百貨，隸屬於韓國樂天集團樂天購物株式會社，是樂天集團在中國首家獨立經營的高級百貨。(圖/中新社)

中國針對韓國接受美國部署薩德系統，日前首先對樂天集團展開報復，紛紛在媒體上公開呼籲抵制韓貨，也下令旅行社取消韓團。為因應這些經濟制裁手段，韓國中小企業擬致力降低對中國出口的依賴，並且擴張海外市場多元性，以減緩中國制裁產生的高度衝擊。

據《韓聯社》(Yonhap News Agency)報導，針對韓國接受美國部署薩德系統，可能在軍事上監視中國，中國已採取一連串報復措施。

「韓國小企業研究院」（Korea Small Business Institute, KOSBI）研究員Hong Seong-chul表示，中國政府制裁薩德、支配市場，如果韓國出口企業過度依賴該國，將面臨危險。因此建議，韓國中小企業應開發東南亞、中東和非洲等新興市場。

韓國海關和中小企業管理局(SMBA)指出，2016年韓國中小企業出口中國成長1.9%，達225億美元(約新台幣6,978億元)。去年出口總額，中國市場佔將近23%，26.5%為韓國大型企業。近85%韓國中小企業運往鄰國的商品為資本貨物，衣服和化妝品等消費品佔13.8%。

相較於大型企業面臨中國報復性制裁，韓國小型企業受到較少衝擊，由於他們主要經營觀光和消費品，但仍需努力擴張其海外市場到其他新興國家。中小企業管理局也承諾協助他們降低外在衝擊的影響。

韓國當局計畫贊助中小企業商品海外參展，以及在伊朗、越南、印尼、泰國、祕魯和墨西哥建立技術交流中心，政策上幫助他們穩住市場。

去年，中國是韓國中小企業的主要出口市場，達22.6%，美國佔11.5%，日本9.7%，歐盟5.1%。

(中時電子報)