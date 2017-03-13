拍賣平台販售仿冒潮流服飾 警方查獲
新北市吳姓男子涉嫌自大陸進口仿冒「SUPERDRY」等潮流服飾商品，在網路上販賣獲利。保二總隊查獲仿冒服飾、包包共計352件，侵權市值估算約新台幣189萬餘元。
保二總隊指出，「SUPERDRY極度乾燥」、「ADIDAS」、「NIKE」等商標服飾乃全球享譽盛名之品牌，其中「SUPERDRY極度乾燥」、「ADIDAS」多款服飾因機能效果好、設計感十足，又分別受當紅名人貝克漢、林書豪、彭于晏及NBA球星等愛用，引領一波穿搭潮流，時下年輕人紛紛追風購買。
保安警察第二總隊刑事警察大隊偵一隊日前接獲民眾檢舉，指稱知名拍賣平台有不肖業者販售仿冒潮流服飾，經深入調查及蒐證後，日前前往板橋區查獲仿冒「SUPERDRY極度乾燥」、「ADIDAS」、「NIKE」等商標品牌服飾、包包共計352件，侵權市值估算約189萬餘元。
警方調查，吳姓犯嫌對時尚潮流極具敏銳度，自去年10月開始從大陸淘寶網進貨仿冒潮流商品，並以市價約1/3價格販售予網路消費者，賣場交易熱絡、評價累積迅速，短短4個多月已賺取約20萬元。
警方指出，吳嫌更將不法獲利用以進貨大量仿冒「SUPERDRY極度乾燥」外套，想趁今年冷氣團頻頻報到時機來大撈一筆，幸經警方查獲，否則流入市場，將使正牌廠商損失甚鉅。
保二總隊指出，依據商標法第97條規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或併科5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。
警方提醒，民眾購買品牌商品應向直營店、合法代理商購買，避免造成消費糾紛，且有效保障合法廠商之智慧財產權益。1060313
(中央社)
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