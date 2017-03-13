緬北武裝衝突再起　1名陸籍教師身亡

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中緬邊境緬方一側近日再次爆發武裝衝突。據中國大陸央視新聞報導，11日晚間6時許，炮彈擊中果敢紅岩學校和學校周圍民房，大陸籍支援教師郭紹偉當場身亡，多名平民受傷。

報導表示，郭紹偉是雲南省鳳慶縣人，今年46歲，在紅岩學校任教約18年，之前還在大陸當過8年老師。

郭紹偉1990年初中畢業後便在家鄉當代課老師，1993年參考臨滄中師的函授，1997年畢業後繼續代課。1999年前往果敢，在老街參加中小學教師招聘考試，被錄取後分配到紅岩學校教書，一直到現在。

中國大陸外交部發言人耿爽9日表示，近日緬北發生軍事衝突，造成緬甸大量人員傷亡。大陸外交部還證實，衝突爆發後，截至目前已有2萬餘緬籍邊民湧入中方境內臨時躲避戰火。1060313

(中央社)