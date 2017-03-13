全英賽封后 戴資穎將出席雄中母校校慶
頂著全英羽球公開賽女子單打決賽封后光環，羽球選手戴穎資4月1日將返回母校高雄市立高雄高級中學參加校慶，分享傑出成就，並嘉勉學弟妹。
戴資穎繼去年底坐上世界球后寶座後，又在全英羽球公開賽女單決賽封后，成為首位奪下全英冠軍的台灣選手。
消息傳來，雄中師生同表慶賀，雄中校長謝文斌上午在通訊軟體Line的雄中新聞群組發文「恭喜雄中出校友戴資穎再寫台灣羽壇新頁。4月1日雄中校慶大會，目前排定行程，她將返校與學校及同學分享她的傑出成就並給學弟妹加油勉勵」。
戴資穎爸媽都喜歡打羽球，戴資穎就讀民權國小三年級時開始練習羽球，小六時獲全國羽球排名賽乙組冠軍，取得升上甲組資格，成為台灣羽球史上最年輕甲組選手。
戴資穎就讀高雄市三民國中與雄中體育班期間，雖曾遇低潮，但一直沒放棄，後來就讀台北市立大學球類運動系，直到畢業獲選羽球國手。1060313
(中央社)
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