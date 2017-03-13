超高音速客機將投入國際民航市場

特派員看世界專欄2.2馬赫的超高音速客機將投入國際民航市場，可為乘客帶來更快速、更便捷的航空服務。

總公司在丹佛市（Denver）的新創飛機製造公司Boom Technology，去年11月發表取名嬰兒潮（Baby Boom）的商用客機，就是飛行速度達2.2馬赫，比777-300R快2.6倍，時速最高可達2300公里。

過去民航史上也曾出現超過2馬赫的超音速客機如協和式飛機（Concorde），因2000年的空難和2001年911事件重創國際民航業且票價昂貴，當時往返倫敦和紐約超過9000美元，以致協和式飛機的營運在2003年畫下句點。

因此當Baby Boom計畫推出超高音速客機時，航空迷興奮之餘也不免有疑慮，不過Boom Technology說，相信他們研發的新產品，必定猶如它的嬰兒潮命名不斷蓬勃發展，而且只會成功，不會失敗。

根據Boom Technology官網，日後旅客搭乘Baby Boom往返紐約倫敦，他們估算每趟航程約2500美元，且目前7小時的飛行時間可縮短至3小時15分，節省飛行時數3小時45分。

Boom Technology官網也估算，舊金山飛東京，原本大約11小時的航程由Baby Boom執飛後，5小時30分就可完成，票價大約是3250美元。

對於一般乘客而言，坐趟飛機得花數千美元不免皺眉頭，但對於搶時間的高端及商務人士，將是一大福音，更何況票價優於協和式客機。

既然Baby Boom訴求的服務對象是小眾客群，Boom Technology特別記取教訓，即協和式機艙內100個座位很難滿座，以致營運成本壓不下來，反觀2.2馬赫的超高音速客機，機艙內只有40個座位。

數量精簡的座位，不僅便於永續經營，機艙內的乘客也可享受更舒適的寬敞空間，因乘客座位就只有兩列單排，每個單排都是一邊靠窗，一邊靠走道。

Boom Technology已宣布，這架號稱民航史上最快的商用客機，將在今年年底首度試飛，且維珍集團（Virgin Group）旗下的維珍銀河（Virgin Galactic），已斥資20億美元，率先訂購10架Baby Boom。

想像一下，未來清晨搭Baby Boom從台北飛洛杉磯洽公，中午即可抵達，無須過夜，晚間就可從洛杉磯飛回台北，如此跨太平洋生活一日圈的便利，將不再是遙不可及。1060313

(中央社)