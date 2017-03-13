房間亂七八糟 日整理大師用App來幫你

享譽國際的日本整理大師近藤麻理惠，在對抗全球凌亂房間的戰役中有了最新工具－App。

路透社報導，近藤麻理惠本週末在德州奧斯汀美國南方音樂節（South By Southwest）科技會議結束演說後受訪表示：「我的目標是儘可能讓最多人做好整理的工作」、「為了達到那目標，我會執行多種方法，其中1種就是協助整理的App。」

近藤麻理惠的名字已被追隨者當作動詞使用，他們清除完家中雜亂時會說，他們已「近藤」好衣櫥了。

近藤麻理惠以「怦然心動的人生整理魔法」等暢銷書聞名全球，此書已從日文被翻譯成40多種語言，全球銷量超過700萬本。

數月前上線、提供整理訣竅的App「近麻理」，供人們分享整理前、後的照片，也提供平台讓她的追隨者討論交流。

近藤麻理惠2015年在「時代雜誌」（TIME）全球最具影響力百大人物名單奪下一席之位，她的追隨者則稱呼自己為「近藤皈依者」。（譯者：中央社周莉芳）1060313

(中央社)