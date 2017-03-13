105年期地價稅 補繳期限將屆
雲林縣稅務局今天提醒民眾，105年期地價稅補繳期限，將於3月21日截止，請於收到繳款書後儘速繳納，避免逾期而加徵滯納金，並被移送強制執行。
雲林縣稅務局在今年2月間，將105年期地價稅欠稅未繳的繳款書，連同101至104年期欠稅繳款書，以雙掛寄發納稅義務人。
雲林縣稅務局長張永靖說，納稅義務人未在繳款期限繳清稅款，每逾2天按應納稅額加徵1%滯納金，若超過30天仍未繳納，除了加徵15%滯納金，並移送法務部行政執行署強制執行。
張永靖指出，這次重新補發的繳款書通知，繳納期限至3月21日截止，納稅義務人只能持繳款書到代收稅款的金融機構繳納（郵局不代收）。
或是使用晶片金融卡透過網際網路，至繳稅服務網站（網址:https://paytax.nat.gov.tw）進行繳稅，或稅額新台幣2萬元以下案件，可至便利商店繳納稅款。
張永靖建議，如果民眾工作繁忙，恐怕遺忘，建議申辦轉帳納稅，可一勞永逸，若對繳款書課稅內容或稅額有任何疑問，可撥打繳款書上電話洽詢。1060313
(中央社)
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