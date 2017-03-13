阿根廷30萬人演唱會釀推擠意外 2粉絲亡
阿根廷1場超過30萬人的戶外大型演唱會今天發生群眾推擠意外，造成兩人死亡、至少10多人受傷。
法新社與英國廣播公司（BBC）報導，知名歌手索拉里（Indio Solari）的這場演唱會由於粉絲在表演最後瘋狂往舞台方向推擠，導致不幸。
布宜諾斯艾利斯省奧拉瓦里亞市（Olavarria）市長加利（Ezequiel Galli）說：「每一件事都完全超過限度。」
他將責任怪罪演唱會主辦單位，稱超過10萬輛車湧入奧拉瓦里亞市，將街道擠得水泄不通，而奧拉瓦里亞市人口僅13萬。
路透社報導，他在記者會上表示，這場活動原本規劃的人數連一半都不到，將交給司法系統來判斷這場災難的責任歸屬。
索拉里表演過程原本已中斷多次，他在舞台上要求安全人員協助遭到人群擠壓動彈不得、昏過去的粉絲。（譯者：中央社許湘欣）1060313
(中央社)
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