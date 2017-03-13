外交齟齬 土耳其總統譏荷蘭香蕉共和國

土耳其總統艾爾段今天表示，荷蘭禁止土國部會首長到鹿特丹參加集會演講，行徑猶如「香蕉共和國」，應受制裁。荷蘭總理呂特回應，絕不為禁止土國官員入境道歉。

路透社報導，艾爾段（Tayyip Erdogan）寄望為數眾多住在歐洲的土耳其僑民，特別是住在德國與荷蘭者，能幫他贏得下月一場賦予總統擴權的公投。

對荷蘭加入其他歐洲國家之列，基於憂心土耳其會把國內的緊張擴展到國外，而禁止土國政治人物到當地舉辦集會，土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在法國的一場演講，形容荷蘭為「法西斯主義之都」。

荷蘭政府昨天禁止卡夫索格魯飛往鹿特丹，隨後又阻止土國家庭事務部長卡雅（Fatma Betul Sayan Kaya）進入鹿特丹的土耳其領事館，再將卡雅趕回出發地德國。荷蘭警方另動用警犬與水柱，驅離聚集土耳其領事館外、手搖土國國旗的聲援群眾。

荷蘭政府表示，不歡迎土國首長入境從事有關土國內部的政治集會。但根據民調，目前的荷蘭政府將於本週的選舉中丟掉大約一半席次，而懷爾德斯（Geert Wilders）所屬的反伊斯蘭政黨，則可望大有斬獲。

艾爾段於鄰近伊斯坦堡的柯加里（Kocaeli）省的演講時說：「歐洲對此有置過一詞嗎？沒有。為什麼？因為他們不會彼此互咬，荷蘭的行徑就像是香蕉共和國（banana republic）。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）曾表示會盡其所能阻止土耳其國內的緊張情勢擴散至德國境內；奧地利與瑞士也為避免爭議，取消土耳其相關集會。

歐洲議會副主席藍斯多夫（Alexander Graff Lambsdorff）也要求禁止土耳其部會首長到歐洲的集會活動。

倒是法國外交部敦促各方克制，並表示沒理由禁止土國外長卡夫索格魯到法國，與在地土耳其社團會面。

法新社報導，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天排除為禁止土國部會首長參與當地挺土國政府集會一事道歉，不過呂特表示，他希望這場外交齟齬能解除。

呂特在一場為荷蘭15日大選所辦的活動上告訴記者：「我們絕無可能道歉，倒是對方應為他們昨天的舉止道歉。」土耳其總統艾爾段，昨天因荷蘭禁止土國官員參加鹿特丹的挺政府集會，把荷蘭比做納粹，而激怒荷蘭。

不過呂特仍敦促荷蘭公民「保持冷靜，因為我們有個美好的社會..大多數有土耳其背景的荷蘭民眾都獲一視同仁對待」。（譯者：中央社陳亦偉）1060313

(中央社)