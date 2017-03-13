宣示反毒決心 空軍司令推影片宣導
空軍清泉崗基地日前拾獲毒品，引發關注，為宣示反毒決心，空軍司令部今天推出「空軍反毒，有志必成」影片，由空軍司令沈一鳴親自宣導，希望官兵勇於向毒品說不。
空軍司令部推出的3分40秒「空軍反毒，有志必成」影片，開場說明空軍針對清泉崗基地查獲毒品案，不護短、不隱匿的立場。
影片接著由官兵現身說法，以親身經歷與大家分享自己所遭遇的挫折及如何轉變，包括以正向樂觀的態度，積極面對自己的難關；利用運動的過程中，揮灑汗水，抒發壓力；透過閱讀，與自己獨處；樂於分享，建立自身信心。
影片最後由空軍司令沈一鳴帶領空軍官兵，齊聲呼喊「無毒人生，精彩萬分，空軍反毒，有志必成」口號，宣示空軍堅決反毒決心。
空軍司令部表示，希望藉由影片傳達官兵正確的紓壓方式，並且表達面對質疑，絕不隱藏護短，更勇於面對及改進。1060313
(中央社)
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