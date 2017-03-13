高雄汽車旅館大放送　白色情人節休息免費

逗酊MOTEL。（富野集團提供）

逗酊MOTEL。（富野集團提供）

位於高雄凱旋夜市旁，由富野集團經營的「逗酊MOTEL」，將於3月14日白色情人節推出休息免費優惠。只要在當天02:00-02:59及14:00-14:59時段check-in，就可免費休息2小時。依車道排隊順序為準，每時段限量3間，房型依現場安排，無法挑選。

逗酊MOTEL風格特殊，相當明亮整潔但又極富隱私，適合情人，也適合親子。富野集團表示，逗酊MOTEL甫於去年光棍節(2016/11/11)開幕，抱持著幫小資族擺脫光棍理念，推出這省省慶祝白色情人節，除了限量免費休息外，其他時段亦可享「情人我愛你」休息520元起優惠，且持續到2017/03/31止。

(中時)