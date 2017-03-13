馬政府提過保防法？陳明堂：法案是這次提的

法務部次長陳明堂(圖)13日表示，過去馬政府是在民國101年提出《國安法》，專門的《保防法》是這次才提出來的。(資料照片/劉宗龍攝)

《保防法》引發外界爭議，民進黨團總召柯建銘日前質疑該法是國民黨時代的舊版本。前法務部長羅瑩雪日前卻表示自己沒聽過這個法案；法務部次長陳明堂今天至立院司法法制委員會備詢時也坦承，現在的《保防法》是這次才提出來的，過去馬政府是在民國101年提出《國安法》，專門的《保防法》是這次才提出來的。

國民黨立委吳志揚質疑，推動《保防法》是否會造成「人二」再現？陳明堂表示，他並不希望修法走向「人二」，但是要避免大家的爭議，主要是要強化前端的預防，實際偵查還是在警察跟檢調，希望是從內部具體性發覺。吳志揚追問，有爭議那還是要推嗎？陳明堂則表達，還是會推。

國民黨團書記長王育敏也認為《保防法》不應繼續推動。陳明堂解釋，其中有許多誤會，被說是人二復辟或是抓耙子都是誤解，「目前是要繼續往下推，但是要注意如何化解疑慮，如果大家都有意見，會再做另外考量。」

陳明堂解釋，目前其實就有在做保防，但是是用行政規則來做，目前爭議最大是調查權的行使，不過法案中並沒有所謂監聽，且搜索還是要透過檢察官，也不能動不動請人「喝咖啡」，所以才一定要機關首長想了解有共諜傾向的人才能請他來。

(中時)