馬政府提過保防法？陳明堂：法案是這次提的
《保防法》引發外界爭議，民進黨團總召柯建銘日前質疑該法是國民黨時代的舊版本。前法務部長羅瑩雪日前卻表示自己沒聽過這個法案；法務部次長陳明堂今天至立院司法法制委員會備詢時也坦承，現在的《保防法》是這次才提出來的，過去馬政府是在民國101年提出《國安法》，專門的《保防法》是這次才提出來的。
國民黨立委吳志揚質疑，推動《保防法》是否會造成「人二」再現？陳明堂表示，他並不希望修法走向「人二」，但是要避免大家的爭議，主要是要強化前端的預防，實際偵查還是在警察跟檢調，希望是從內部具體性發覺。吳志揚追問，有爭議那還是要推嗎？陳明堂則表達，還是會推。
國民黨團書記長王育敏也認為《保防法》不應繼續推動。陳明堂解釋，其中有許多誤會，被說是人二復辟或是抓耙子都是誤解，「目前是要繼續往下推，但是要注意如何化解疑慮，如果大家都有意見，會再做另外考量。」
陳明堂解釋，目前其實就有在做保防，但是是用行政規則來做，目前爭議最大是調查權的行使，不過法案中並沒有所謂監聽，且搜索還是要透過檢察官，也不能動不動請人「喝咖啡」，所以才一定要機關首長想了解有共諜傾向的人才能請他來。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。