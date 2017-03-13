警電眼照妖鏡，塗鴉怪客立現形

台北市木新路3段多家商家鐵捲門本月6日遭噴漆塗鴉，轄區文山一分局昨日查獲江姓塗鴉怪客到案。（張企群翻攝）

木新路3段多家商家鐵捲門本月6日遭噴漆塗鴉，轄區文山一分局昨日查獲江姓塗鴉怪客到案。（張企群翻攝）

台北市文山區木新路3段多處店家鐵捲門，6日凌晨遭1名男子噴漆塗鴉，由於被害店家眾多，轄區文山一分局木新派出所獲報後，立即組成監視器調閱小組，過濾上百支監視器畫面，12日傳喚江姓男子到案說明，全案依違反社會秩序維護法裁罰。

經警方調查，江男對於街頭噴漆塗鴉相當有興趣，而且自學多年。案發當日因為深夜無人又下著大雨，一時興起塗鴉的念頭，於是沿著木新路3段店家鐵門噴漆塗鴉，警方調閱監視畫面時發現，江男身著鴨舌帽、口罩及外套，噴漆手法相當老練，而且全程徒步行走於騎樓。

木新派出所警員羅士毅、林李祐調閱沿線商家監視器畫面，一一查訪比對後才成功鎖定江男。受害店家原以為係得罪客人而引來惡意騷擾，現能迅速破案，不僅鬆了一口氣，也感謝員警不辭辛勞維持地方治安。

文山第一分局指出，民眾隨意於街頭塗鴉、破壞市容環境，可能涉及社會秩序維護法第90條及廢棄物清理法，塗鴉內容如涉及不實言論、毀損他人名譽或恐嚇等言詞，可能涉及刑法第310條妨礙名譽罪及第305條恐嚇危害安全罪。

(中時)