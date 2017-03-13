WBC》8比0轟退加拿大 美國晉級8強

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美國隊艾瑞納多2局下轟出3分炮。(美聯社)

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攸關晉級與否，美國隊13日經典賽C組最末役碰頭加拿大打線毫不手軟，讓加拿大先發丹普斯特(Ryan Dempster)僅投0.1局就退場，艾瑞納多(Nolan Arenado)、波西(Buster Posey)也各別開轟，8比0完封加拿大，同時宣告哥倫比亞死刑，攜手3勝的多明尼加晉級8強。

加拿大先發前小熊丹普斯特(Ryan Dempster)開賽控球不穩，僅投0.1局就送出3保送、失3分退場，美國隊該局靠著荷斯莫(Eric Hosmer)的二壘打，2比0先馳得點。

艾瑞納多開轟後與葉利奇擊掌慶賀。(美聯社)

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2局下美國隊攻勢再起，艾瑞納多(Nolan Arenado)3分炮，波西(Buster Posey)再補上安打，一口氣灌進4分將比分拉開到7比0。主戰捕手波西此役火力全開，7局下大棒一揮中外野陽春炮，率美國隊取得8比0領先。

反觀加拿大隊打線靜悄悄，徹底遭美國5投封鎖，先發達菲(Danny Duffy)開賽就連續解決8人次，主投4局飆7K僅被敲2安打，3局下關鍵時刻再賞加拿大老K解決得點圈危機。5投手聯手飆15K，改寫美國WBC單場飆K紀錄，也追平WBC紀錄。

美國隊贏球也確定淘汰本屆驚奇哥倫比亞，C組晉級隊伍由3戰全勝的多明尼加和美國隊出線，八強戰碰頭D組晉級隊伍波多黎各，以及義大利、委內瑞拉之一。

(中時電子報)

皇家強投達菲扛先發4局飆7K無失分。(美聯社)