黨產會調查國發院案 5月開聽證會

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不當黨產處理委員會發言人施錦芳今天表示，將調查國家發展研究院土地是否為中國國民黨不當取得的財產，預計5月開聽證會。

媒體報導，國發院原地主葉頌仁指國民黨西元1964年強占民地，強逼他父親葉中川賣8300多坪私有土地以低於市價價格給國民黨，他父親不願賤賣，土地就被搶走；葉家過去控告國民黨要求還地，2011年判葉家敗訴三審定讞，這將成為黨產會首樁處理司法已判決確定案件。

施錦芳說，葉頌仁去年10月向黨產會檢舉，將調查，並預定5月聽證會。由於已判決定讞，要看是否有新證據，能證明這塊土地是否為不當取得。1060313

(中央社)